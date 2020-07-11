Співпраця з ріелторами або брокерами буде обов'язковою.
Дивися повний текст Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:27
Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість.
Додано: Суб 11 лип, 2020 19:27
Конституційного права власності на особисте майно пересічні позбуваються в момент вимоги Держави сплатити податі за володіння цим майном.
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:15
А мне с женой без риелтора можно спать или нет? Свечку кто должен держать?
И волнует второй вопрос. В туалет как ходить?
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:49
У руля страны мафия,больше сказать нечего.И Зеленский,улыбаясь,подпишет этот закон.Кстати,услуги,риелторов вырастут обязательно,ведь теперь без них нельзя.
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:33
ріелторів треба штрафувати і садити в тюрму - піявкі!!!
+50грн !
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