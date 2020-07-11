Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість

Товарищи хулители риэлторов, вы хоть статью прочитали? Риэлторы ПРОТИВ этого законопроекта. И он, если честно, не про риэлторов, а про новую "схему" на рынке недвижимости, по сравнению с которой "налоговые майданчики" детский лепет. Мы делаем все, чтоб этот законопроект не был принят. И когда это случится, это будет не благодаря писателям на форумах. Ну и если вдруг кто хочет понять, что такое настоящая риэлторская услуга - обращайтесь к сертифицированным риэлторам, заключайте с ними договор и платите по безналу