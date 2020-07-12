Ріелтори б'ють на сполох через новий закон про нерухомість

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:18
Риэлторы против!!!
Товарищи хулители риэлторов, вы хоть статью прочитали? Риэлторы ПРОТИВ этого законопроекта. И он, если честно, не про риэлторов, а про новую "схему" на рынке недвижимости, по сравнению с которой "налоговые майданчики" детский лепет. Мы делаем все, чтоб этот законопроект не был принят. И когда это случится, это будет не благодаря писателям на форумах. Ну и если вдруг кто хочет понять, что такое настоящая риэлторская услуга - обращайтесь к сертифицированным риэлторам, заключайте с ними договор и платите по безналу
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:07
Аби гроші зібрати... не розумію взагалі суті рієлторів, захотів купив і продав чому маю ділитись?
Додано: Нед 12 лип, 2020 22:20
Некоторые уже ввели. PROM.UA
Для того чтобы выставить товар на портале нужно заплатить. Для того чтобы в поиске товар отображался, нужно заплатить. И самое интересное. Если товар продался нужно заплатить процент от стоимости.
Я удивляюсь почему не по разбегались от туда предприниматели.
Есть у кого учиться.
Давят со всех сторон.
Зе-Чмо
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