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Дивися повний текст Ціна iPhone 12 може бути вищою, ніж очікувалось.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 20:42
Ціна iPhone 12 може бути вищою, ніж очікувалось
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна iPhone 12 може бути вищою, ніж очікувалось.
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:21
Re: Ціна iPhone 12 може бути вищою, ніж очікувалось
всем пофиг купим по любой цене.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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