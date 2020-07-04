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Що робити українцям перед
виїздом за кордон: пам'ятка...

Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:46

Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка...

Пропонуємо до обговорення:
В першу чергу, українців просять переконатися, що вони насправді можуть здійснити подорож.

Дивися повний текст Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка МЗС (інфографіка).
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