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Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лип, 2020 21:46
Пропонуємо до обговорення:
В першу чергу, українців просять переконатися, що вони насправді можуть здійснити подорож.
Дивися повний текст Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка МЗС (інфографіка)
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:46
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