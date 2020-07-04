В першу чергу, українців просять переконатися, що вони насправді можуть здійснити подорож.
Дивися повний текст Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка МЗС (інфографіка).
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:46
Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка...
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Дивися повний текст Що робити українцям перед виїздом за кордон: пам'ятка МЗС (інфографіка).
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