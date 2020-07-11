Прожитковий мінімум в різних країнах світу значно відрізняється.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США витрачають на день в 20 разів більше (інфографіка).
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:53
Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США...
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Дивися повний текст Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США витрачають на день в 20 разів більше (інфографіка).
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:52
ну если в германии прожиточный минимум 41 доллар на человека, то 75% населения живут ниже прожиточного минимума.
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