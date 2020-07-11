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Прожитковий мінімум в
Україні і в світі: в США...

Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:53

Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США...

Пропонуємо до обговорення:
Прожитковий мінімум в різних країнах світу значно відрізняється.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США витрачають на день в 20 разів більше (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:52

ну если в германии прожиточный минимум 41 доллар на человека, то 75% населения живут ниже прожиточного минимума.
koks781
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:40

  koks781 написав:ну если в германии прожиточный минимум 41 доллар на человека, то 75% населения живут ниже прожиточного минимума.

Вовсе нет. Кто зарабатывает меньше 1200 евро в месяц, может подать заявление на социальную помощь Arbeitslosengeld II.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:59

phantom_systems ну и как они считают, около 400 на человека плюс жилье, еще небольшой процент от заработка, но не как ни 41 в день.
koks781
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:35

Что считают? 1200 евро в месяц, 55 евро в рабочий день, около 7 евро в час. Если кто-то зарабатывает меньше, государство доплачивает. Это ниже федеральной минималки 10,1 евро в час брутто или 9 евро в час нетто. Вообще-то нормально и правильно, а не здешний прожиточный минимум 2 тысячи гривен, взятый от фонаря.
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