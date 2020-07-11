Прожитковий мінімум в різних країнах світу значно відрізняється.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США витрачають на день в 20 разів більше (інфографіка).
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:53
Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум в Україні і в світі: в США витрачають на день в 20 разів більше (інфографіка).
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:52
ну если в германии прожиточный минимум 41 доллар на человека, то 75% населения живут ниже прожиточного минимума.
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:40
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:59
phantom_systems ну и как они считают, около 400 на человека плюс жилье, еще небольшой процент от заработка, но не как ни 41 в день.
Додано: Пон 13 лип, 2020 00:35
Что считают? 1200 евро в месяц, 55 евро в рабочий день, около 7 евро в час. Если кто-то зарабатывает меньше, государство доплачивает. Это ниже федеральной минималки 10,1 евро в час брутто или 9 евро в час нетто. Вообще-то нормально и правильно, а не здешний прожиточный минимум 2 тысячи гривен, взятый от фонаря.
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