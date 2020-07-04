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Міненерго визначило постачальника
"останньої надії" на...

Міненерго визначило постачальника "останньої надії" на...
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:57

Міненерго визначило постачальника "останньої надії" на...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві енергетики визначили постачальника останньої надії на ринку природного газу.

Дивися повний текст Міненерго визначило постачальника \"останньої надії\" на ринку газу.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:57

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victor_logatskiy
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