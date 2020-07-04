У Міністерстві енергетики визначили постачальника останньої надії на ринку природного газу.
Дивися повний текст Міненерго визначило постачальника \"останньої надії\" на ринку газу.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 22:57
Міненерго визначило постачальника "останньої надії" на...
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Дивися повний текст Міненерго визначило постачальника \"останньої надії\" на ринку газу.
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