ТОП-5 популярних електромобілів серед українців

Додано: Нед 12 лип, 2020 01:51

нет ничего удивительного в этой статистике . У кого мало денег - лиф , у кого етсь деньги Тесла . Шевроле вообще не понятно что делает в рейтинге у них все гибриды . Фольксваген в пределах статистической погрешности

Между прочим бмв ай3 и рено тоже покупают и их я вижу на дорогах гораздо больше чем шевроле и гольф ( которых вообще не видел ни разу :) ) ну или они вообще не отличаються от бензиновых собратьев по дизайну так как изначально переделки бензиновых авто под электрику , да производителем , но платформа не разрабатываласьс нуля . От и получаеться что истинно электро авто в списке является тесла из которых 90% бытки из американских аукционов . Что в принципе не плохо