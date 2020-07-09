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ТОП-5 популярних
електромобілів серед українців

ТОП-5 популярних електромобілів серед українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:51

ТОП-5 популярних електромобілів серед українців

Пропонуємо до обговорення:
Українці купили на 16% більше авто, ніж у минулому році.

Дивися повний текст ТОП-5 популярних електромобілів серед українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 01:51

нет ничего удивительного в этой статистике . У кого мало денег - лиф , у кого етсь деньги Тесла . Шевроле вообще не понятно что делает в рейтинге у них все гибриды . Фольксваген в пределах статистической погрешности
Между прочим бмв ай3 и рено тоже покупают и их я вижу на дорогах гораздо больше чем шевроле и гольф ( которых вообще не видел ни разу :) ) ну или они вообще не отличаються от бензиновых собратьев по дизайну так как изначально переделки бензиновых авто под электрику , да производителем , но платформа не разрабатываласьс нуля . От и получаеться что истинно электро авто в списке является тесла из которых 90% бытки из американских аукционов . Что в принципе не плохо
yama
 
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