Samsung обговорює плани щодо вилучення зарядного пристрою з комплектуючих для деяких своїх смартфонів.
Дивися повний текст Samsung слідом за Apple може припинити комплектувати телефони зарядними пристроями.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:37
Samsung слідом за Apple може припинити комплектувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung слідом за Apple може припинити комплектувати телефони зарядними пристроями.
Додано: Нед 12 лип, 2020 10:37
может перестать телефон телефоном комплектовать? цена 5-10 тыс. и нужно еще зарядку докупать? они тоже ломаются и даже чаще телефонов.... зарядку и кабель отдельно... 200-250 грн. за нормальный комплект...
"вслед за телефонными гигантами, компании Даймлер-Крайслер и Рено-Ниссан объявили, что не будут комплектовать новые модели автомобилей колесами - у вас наверняка остались комплекты от предыдущих авто..."
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