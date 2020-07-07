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Samsung слідом за Apple може
припинити комплектувати...

Samsung слідом за Apple може припинити комплектувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:37

Samsung слідом за Apple може припинити комплектувати...

Пропонуємо до обговорення:
Samsung обговорює плани щодо вилучення зарядного пристрою з комплектуючих для деяких своїх смартфонів.

Дивися повний текст Samsung слідом за Apple може припинити комплектувати телефони зарядними пристроями.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 10:37

может перестать телефон телефоном комплектовать? цена 5-10 тыс. и нужно еще зарядку докупать? они тоже ломаются и даже чаще телефонов.... зарядку и кабель отдельно... 200-250 грн. за нормальный комплект...

"вслед за телефонными гигантами, компании Даймлер-Крайслер и Рено-Ниссан объявили, что не будут комплектовать новые модели автомобилей колесами - у вас наверняка остались комплекты от предыдущих авто..."
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:44

Tamagoch Если цена зарядки будет учитываться то почему бы и нет. Не вижу проблем.
Igorten
 
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