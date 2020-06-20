У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України розповіли, як водії можуть перевірити, чи є у них штрафи за порушення ПДР.
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:37
Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф
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Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф.
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:37
Никакой скидки 50% мне не сделали поглотили всю сумму, я на второй день оплатил выписанный мне незаконный штраф одним дятлом, проезд на мигающий зелёный и жёлтый не применив экстренного торможения, надо было козлу документы не показывать...
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:46
А с 50 км/ч остановиться за несколько секунд мигания зеленого ну просто невозможно.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:42
Ничего не надо проверять и тем более оплачивать - все оспаривать в суде.
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