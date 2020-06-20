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Відеофіксація ПДР: як водієві
перевірити і оплатити штраф

Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:37

Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України розповіли, як водії можуть перевірити, чи є у них штрафи за порушення ПДР.

Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:37

Никакой скидки 50% мне не сделали поглотили всю сумму, я на второй день оплатил выписанный мне незаконный штраф одним дятлом, проезд на мигающий зелёный и жёлтый не применив экстренного торможения, надо было козлу документы не показывать...
vadimusveron
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:46

  vadimusveron написав:Никакой скидки 50% мне не сделали поглотили всю сумму, я на второй день оплатил выписанный мне незаконный штраф одним дятлом, проезд на мигающий зелёный и жёлтый не применив экстренного торможения, надо было козлу документы не показывать...


А с 50 км/ч остановиться за несколько секунд мигания зеленого ну просто невозможно.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:42

Ничего не надо проверять и тем более оплачивать - все оспаривать в суде.
motronic
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:26

  vadimusveron написав:Никакой скидки 50% мне не сделали поглотили всю сумму, я на второй день оплатил выписанный мне незаконный штраф одним дятлом, проезд на мигающий зелёный и жёлтый не применив экстренного торможения, надо было козлу документы не показывать...

Скидка 50% предоставляется только для штрафов зафиксированных автоматическими системами или штрафов за парковку завиксированных с помощью фотосъмки.

А штравы выписанные дятлами оплачиваются в сумме 100%.

Учи матчать, недятел.
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vitaliy_berdinskikh
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