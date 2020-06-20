Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф

Додано: Нед 12 лип, 2020 21:48

Человек который спрашивает, кто такие дятлы, ну это вот например останавил теья инспектор за нарушение и предь, вил доказательства о том что именно ты нарушил пдд видеофиксацию там где отчётливо видно твоя мапка авто и её номера и как ты нарушил, а дятелы это те недоинспекторы которым что-то привидилось и они как быки тупые доказыват то что ты нарушил без видеоыиксации и свидетелей и им нало выписать постанову и чем больше тем лучше или скосить бабла и то что некоторые исключения есть в правилах о том когла моно проехать на желтый они и не хотят знать и с ними вежливо велут беселу, а надо ьыло на хутор ьабочек ловить послать, вот это и есть дятлы..