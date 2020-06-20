У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України розповіли, як водії можуть перевірити, чи є у них штрафи за порушення ПДР.
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:37
Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф.
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:37
Никакой скидки 50% мне не сделали поглотили всю сумму, я на второй день оплатил выписанный мне незаконный штраф одним дятлом, проезд на мигающий зелёный и жёлтый не применив экстренного торможения, надо было козлу документы не показывать...
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:46
А с 50 км/ч остановиться за несколько секунд мигания зеленого ну просто невозможно.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:42
Ничего не надо проверять и тем более оплачивать - все оспаривать в суде.
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:26
Скидка 50% предоставляется только для штрафов зафиксированных автоматическими системами или штрафов за парковку завиксированных с помощью фотосъмки.
А штравы выписанные дятлами оплачиваются в сумме 100%.
Учи матчать, недятел.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:10
Подскажите если по моему гос номеру во всех базах бьётся другое авто , то и штрафы мои будут приходить туда ?
Додано: Нед 12 лип, 2020 21:48
Человек который спрашивает, кто такие дятлы, ну это вот например останавил теья инспектор за нарушение и предь, вил доказательства о том что именно ты нарушил пдд видеофиксацию там где отчётливо видно твоя мапка авто и её номера и как ты нарушил, а дятелы это те недоинспекторы которым что-то привидилось и они как быки тупые доказыват то что ты нарушил без видеоыиксации и свидетелей и им нало выписать постанову и чем больше тем лучше или скосить бабла и то что некоторые исключения есть в правилах о том когла моно проехать на желтый они и не хотят знать и с ними вежливо велут беселу, а надо ьыло на хутор ьабочек ловить послать, вот это и есть дятлы..
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:31
если у тебя двойник того реального авто то да.
но это до тех пор пока реальный владелец не обратится в полицию и те не начнут на тебя охоту
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:37
Re: Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штра
странно, Вейз не реагирует на камеру на Левобережке в сторону Броваров и я там сегодня проехал где-то 70 с копейками, сейчас проверил штрафа нет.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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