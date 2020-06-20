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Відеофіксація ПДР: як водієві
перевірити і оплатити штраф

Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:41

vadimusveron
На жёлтый можно, +20 не превышение, через две сплошные можно если никто не видит, не доказал не виноват, не пойман не вор, беру взятки потому что мало платят, труп не нашли не убивал.
Ваша ментальность на каком этапе вас останавливает, или вы без тормозов ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 10:58

  alex_dvornichenko написав:vadimusveron
На жёлтый можно, +20 не превышение, через две сплошные можно если никто не видит, не доказал не виноват, не пойман не вор, беру взятки потому что мало платят, труп не нашли не убивал.
Ваша ментальность на каком этапе вас останавливает, или вы без тормозов ?

Це не ментальність, а правила: якшо він виїхав на перехрестя на зелений (навіть "мигаючий"), то має право на закінчення маневру - це ще з часів Союзу, коли я здавав на права. І зараз нічого не змінилося:
https://ukravtodor.gov.ua/press/news/pr ... ofora.html
https://tsn.ua/auto/news/ukrayina/vodiy ... 87905.html
L
 
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