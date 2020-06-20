Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф
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vadimusveron На жёлтый можно, +20 не превышение, через две сплошные можно если никто не видит, не доказал не виноват, не пойман не вор, беру взятки потому что мало платят, труп не нашли не убивал. Ваша ментальность на каком этапе вас останавливает, или вы без тормозов ?
alex_dvornichenko написав:vadimusveron На жёлтый можно, +20 не превышение, через две сплошные можно если никто не видит, не доказал не виноват, не пойман не вор, беру взятки потому что мало платят, труп не нашли не убивал. Ваша ментальность на каком этапе вас останавливает, или вы без тормозов ?