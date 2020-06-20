Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф
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vadimusveron На жёлтый можно, +20 не превышение, через две сплошные можно если никто не видит, не доказал не виноват, не пойман не вор, беру взятки потому что мало платят, труп не нашли не убивал. Ваша ментальность на каком этапе вас останавливает, или вы без тормозов ?
alex_dvornichenko написав:vadimusveron На жёлтый можно, +20 не превышение, через две сплошные можно если никто не видит, не доказал не виноват, не пойман не вор, беру взятки потому что мало платят, труп не нашли не убивал. Ваша ментальность на каком этапе вас останавливает, или вы без тормозов ?
Гражданин писал о проезде на жёлтый, во первых. Во вторых он делал акцент на отсутствии видеофиксации и других доказательств, на фоне стремления полиции не наказать за проступок, а выписать побольше штрафов путём выдумывания нарушений.
Гражданин писал о проезде на жёлтый, во первых. Во вторых он делал акцент на отсутствии видеофиксации и других доказательств, на фоне стремления полиции не наказать за проступок, а выписать побольше штрафов путём выдумывания нарушений.
оплатил выписанный мне незаконный штраф одним дятлом, проезд на мигающий зелёный и жёлтый не применив экстренного торможени
L написав: проезд на мигающий зелёный и жёлтый не применив экстренного торможени
Вы там между собой определитесь он был мигающим зелёным или жёлтым.
Хамити не потрібно, щоб не уподоблятися "дятлам", а вихідні умови були написані з самого початку. Я так розумію, за кермом ми ніколи не сиділи і не маємо зеленого поняття, як після проїзду на зелений опиняєшся на перехресті, пропускаєш всіх згідно з правилами і тоді закінчуєш маневр добре якщо на жовтий?
L написав:як після проїзду на зелений опиняєшся на перехресті, пропускаєш всіх згідно з правилами і тоді закінчуєш маневр добре якщо на жовтий?
В моём понимание проезд на жёлтый и "дятлы" это когда видя мигающий зелёный, "дятлы" дают газку (понятно что уже о торможении речь не идёт) что бы успеть хотя бы на жёлтый. Заканчивать манёвр можно на любой, это слишком очевидно. Это наиболее частый случай ДТП на перекрёстке, где встречаются запоздавшие и торопящиеся, и оба на жёлтый и обоим "можно".
В таком случае если подъезжая уже ближе к сфетофору и замегал зелёный то нужно бить по тормозам чтобы не дай бог проехать на желтый, а сзади тебя машина может въехать в зад то ничего страшного, зато на желтый бл... Не проехал, а может ещё и на зелёный остановится и ждать а вдруг он замегает. Есть правила и есть исключения так что не нужно умничать по поводу поддать газку на мигающий, если ты не создал аварийную остановку и впереди тебя ничего не мешает завершить маневр, то можно и на желтый.
ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ — запрещает движение. Правда, есть исключение. Так, в пункте 6.14 Правил указано, что можно продолжить движение и на желтый сигнал светофора, если водитель не может остановиться перед стоп-линией (светофором или перед пересекаемой проезжей частью), не применяя мер экстренного торможения.