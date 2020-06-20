Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф

Додано: Пон 13 лип, 2020 11:58

В таком случае если подъезжая уже ближе к сфетофору и замегал зелёный то нужно бить по тормозам чтобы не дай бог проехать на желтый, а сзади тебя машина может въехать в зад то ничего страшного, зато на желтый бл... Не проехал, а может ещё и на зелёный остановится и ждать а вдруг он замегает. Есть правила и есть исключения так что не нужно умничать по поводу поддать газку на мигающий, если ты не создал аварийную остановку и впереди тебя ничего не мешает завершить маневр, то можно и на желтый.