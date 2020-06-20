Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф

С такой причиной и на красный через пешеходов проехать не грех
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:03
Re: Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штра
С такой причиной и на красный через пешеходов проехать не грех
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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