Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф

С такой причиной и на красный через пешеходов проехать не грех
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:03
Re: Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штра
С такой причиной и на красный через пешеходов проехать не грех
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:02
Зачем кидатся в крайности, пешеходов, не грех на красный, ясно же сказано если впереди нет помех и ты не создаш аварийную обстановку то не нарушил и никого давить ге нужно
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