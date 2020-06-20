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Відеофіксація ПДР: як водієві
перевірити і оплатити штраф

Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штраф
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:03

Re: Відеофіксація ПДР: як водієві перевірити і оплатити штра

  vadimusveron написав:а сзади тебя машина может въехать в зад то ничего страшного

С такой причиной и на красный через пешеходов проехать не грех :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:02

Зачем кидатся в крайности, пешеходов, не грех на красный, ясно же сказано если впереди нет помех и ты не создаш аварийную обстановку то не нарушил и никого давить ге нужно
vadimusveron
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