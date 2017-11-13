Що таке IPO + основні причини виходу компанії на IPO + що IPO дає інвесторам
Дивися повний текст Що таке IPO і як на цьому можна заробити.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 12:42
Що таке IPO і як на цьому можна заробити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що таке IPO і як на цьому можна заробити.
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:42
Чи можуть українські компанії заробити на ІРО -- та легко, одна маленька дрібничка мішає -- потрібно лишень подолати корупцію і все буде добре. Good luck!
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