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Борги за ЖКП: експерти роз'яснили ситуацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:00
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін на час карантину заборонив відключати українцям газ, світло і воду за несплату, нараховувати штрафи і пені
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:00
“Хорошо, что из-за снижения цены газа суммы в платежках за отопление и горячую воду уменьшились, иначе долги не снижались бы, а росли, – уверен Никончук.
- вранье, цена не уменьшилась.
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