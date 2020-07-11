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Індекс борщу в Україні

Індекс борщу в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:21

Індекс борщу в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Приготувати борщ влітку стало дешевше.

Дивися повний текст Індекс борщу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:21

Приготовить борщ летом стало дешевле.
- иксперд прав, за лето разок еще сварить можно.
ruvex
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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