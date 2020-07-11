Приготувати борщ влітку стало дешевше.
Дивися повний текст Індекс борщу в Україні.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:21
Індекс борщу в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс борщу в Україні.
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:21
- иксперд прав, за лето разок еще сварить можно.
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