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Нова індексація пенсій: кому
з українців очікувати...

Нова індексація пенсій: кому з українців очікувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:24

Нова індексація пенсій: кому з українців очікувати...

Пропонуємо до обговорення:
Стало відомо, як саме перерахують пенсії українцям після підвищення мінімальної зарплати.

Дивися повний текст Нова індексація пенсій: кому з українців очікувати надбавок до виплат.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:24

Уже с июля следующего года
А чего не с июля 2033-го?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:25

С 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически,
А как они собрались автоматически считать стаж до 2000-го года?
hxbbgaf
 
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