Стало відомо, як саме перерахують пенсії українцям після підвищення мінімальної зарплати.
Дивися повний текст Нова індексація пенсій: кому з українців очікувати надбавок до виплат.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:24
Нова індексація пенсій: кому з українців очікувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова індексація пенсій: кому з українців очікувати надбавок до виплат.
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:25
С 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически,
А как они собрались автоматически считать стаж до 2000-го года?
|