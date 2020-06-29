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Xiaomi представила найдешевший
електроскутер Ninebot (фото)

Xiaomi представила найдешевший електроскутер Ninebot (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 06:13

Xiaomi представила найдешевший електроскутер Ninebot (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi представила електричний скутер Ninebot C30, призначений для дорослої аудиторії.

Дивися повний текст Xiaomi представила найдешевший електроскутер Ninebot (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 06:13

Теперь ещё больше школьников будут экономить деньги, которые их родители дают на карманные расходы :)
avk
 
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