Xiaomi представила електричний скутер Ninebot C30, призначений для дорослої аудиторії.
Дивися повний текст Xiaomi представила найдешевший електроскутер Ninebot (фото).
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Додано: Пон 13 лип, 2020 06:13
Xiaomi представила найдешевший електроскутер Ninebot (фото)
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Дивися повний текст Xiaomi представила найдешевший електроскутер Ninebot (фото).
Додано: Пон 13 лип, 2020 06:13
Теперь ещё больше школьников будут экономить деньги, которые их родители дают на карманные расходы :)
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