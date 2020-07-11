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Субсидії на комуналку в Україні:
хто і скільки грошей...

Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:29

Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...

Пропонуємо до обговорення:
У червні субсидію на оплату комуналки отримали 2,891 мільйона українців.

Дивися повний текст Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей отримує.
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