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Субсидії на комуналку в Україні:
хто і скільки грошей...

Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:29

Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...

Пропонуємо до обговорення:
У червні субсидію на оплату комуналки отримали 2,891 мільйона українців.

Дивися повний текст Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей отримує.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:29

В других странах государство покрывает расходы, а у нас 30 дней не будут выселять. Чувствуете разницу и заботу Слуг народа!!
dvadyv
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:28

Re: Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...

В этой стране пересичный нужен только для оплаты долгов страны.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:45

Re: Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...

  dvadyv написав:а у нас 30 дней не будут выселять
ну да сначала влупят ЦО по космическим ценам а потом 30 и привет помойка ибо от ЦО отказаться в многоэтажке практически НЕЛЬЗЯ. Видим вполне узаконенное рабство в реалиях 21 века.
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