У червні субсидію на оплату комуналки отримали 2,891 мільйона українців.
Дивися повний текст Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей отримує.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:29
Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей отримує.
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:29
В других странах государство покрывает расходы, а у нас 30 дней не будут выселять. Чувствуете разницу и заботу Слуг народа!!
Додано: Пон 13 лип, 2020 17:28
Re: Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...
В этой стране пересичный нужен только для оплаты долгов страны.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Пон 13 лип, 2020 18:45
Re: Субсидії на комуналку в Україні: хто і скільки грошей...
|