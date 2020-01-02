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Київтеплоенерго відремонтує 1 тис. лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 лип, 2020 09:32
Пропонуємо до обговорення:
Цього літа ремонту підлягають близько 1 тис. лічильників. З них – майже 50% вже готові до зими.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:32
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