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Київтеплоенерго відремонтує
1 тис. лічильників

Київтеплоенерго відремонтує 1 тис. лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:32

Київтеплоенерго відремонтує 1 тис. лічильників

Пропонуємо до обговорення:
Цього літа ремонту підлягають близько 1 тис. лічильників. З них – майже 50% вже готові до зими.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 09:32

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zloy_ukr
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