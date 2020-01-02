Цього літа ремонту підлягають близько 1 тис. лічильників. З них – майже 50% вже готові до зими.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:32
Київтеплоенерго відремонтує 1 тис. лічильників
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Дивися повний текст Київтеплоенерго відремонтує 1 тис. лічильників.
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