RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бізнес подав понад 8 мільярдів
заявок на "Доступні кредити"

Бізнес подав понад 8 мільярдів заявок на "Доступні кредити"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:48

Бізнес подав понад 8 мільярдів заявок на "Доступні кредити"

Пропонуємо до обговорення:
Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перетнула позначку у 8 млрд.

Дивися повний текст Бізнес подав понад 8 мільярдів заявок на \"Доступні кредити\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89223
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:48

Это скорее вера в обвал гривны,что вложишь в доллары -гривну,а я через год на курсе заработаешь -нефига не делая...Инвестиционные нужды - аж смешно
laa1999
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через медреформу понад 300 лікарень опинилися на межі...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 15:46
1 66
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 15:46
igorbuda52
"Нафтогаз" подав документи на конкурс постачальника...
R2 » Чет 09 лип, 2020 09:54
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:54
zloy_ukr
Майже 30% компаній планують продавати бізнес або активи...
R2 » Вів 07 лип, 2020 11:32
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 11:32
RomaI

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Машина (1)
13.07.2020 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.