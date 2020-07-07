Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перетнула позначку у 8 млрд.
Дивися повний текст Бізнес подав понад 8 мільярдів заявок на \"Доступні кредити\".
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:48
Бізнес подав понад 8 мільярдів заявок на "Доступні кредити"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес подав понад 8 мільярдів заявок на \"Доступні кредити\".
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:48
Это скорее вера в обвал гривны,что вложишь в доллары -гривну,а я через год на курсе заработаешь -нефига не делая...Инвестиционные нужды - аж смешно
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:28
Хватит перепощивать фигню!!!! Не 8 млрд заявок, а на сумму 8 млрд грн. Редактор - включи мозг!!!
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