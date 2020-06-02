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Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:58
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП з 1 серпня 2020 року збільшує тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.
Дивися повний текст Тариф \"Укренерго\" на передачу електроенергії збільшиться на 54,6%
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:58
яка хороша новина
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