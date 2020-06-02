НКРЕКП з 1 серпня 2020 року збільшує тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.
Дивися повний текст Тариф \"Укренерго\" на передачу електроенергії збільшиться на 54,6%.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 11:58
Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф \"Укренерго\" на передачу електроенергії збільшиться на 54,6%.
Додано: Пон 13 лип, 2020 19:29
Re: Тариф
Так "зеленый тариф" чем то компенсировать надо...по 5,9+ грн выкупаеют за 1кВт.. ГарПоком..а то "инвесторы" офшорные обидятся и инвестиций не будет)).
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