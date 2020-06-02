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Тариф "Укренерго" на передачу
електроенергії збільшиться...

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:58

Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП з 1 серпня 2020 року збільшує тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Дивися повний текст Тариф \"Укренерго\" на передачу електроенергії збільшиться на 54,6%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:58

яка хороша новина
andrytor
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:29

Re: Тариф

Так "зеленый тариф" чем то компенсировать надо...по 5,9+ грн выкупаеют за 1кВт.. ГарПоком..а то "инвесторы" офшорные обидятся и инвестиций не будет)).
Джон
 
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