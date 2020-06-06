Українці, яким не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, можуть його докупити.
Дивися повний текст Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34
Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
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Дивися повний текст Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови.
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