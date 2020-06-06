Українці, яким не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, можуть його докупити.
Дивися повний текст Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34
Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:45
Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
А почему нет? Например, человеку 60 лет, и у него стажа 26. Не покупая стаж, на пенсию он уйдет в 65, а тут потратил 25 000 грн, и 5 лет получаешь 1712 (чуть больше, но не суть) Выгода налицо даже для тех кто претендует на минимальную пенсию.
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:56
25 тыс это 1 год стажа. В твоём примере разница между 65 и 60 лет составаляет 5 лет, это 125 тыс грн. Сплошной убыток! Абсолютно бесмысленно покупать стаж
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:02
Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
Ну чого ж - якщо ти на даний момент маєш дуже високу офіційну - а стажу малувато - то роки докупив , а пенсія все покриє ...
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:54
Месяц назад для не имеющих стаж, но имеющих пенс. возраст социальная помощь была как и минимальная пенсия -1638грн. Зачем покупать стаж, чтоб иметь минимальную пенсию?
Додано: Пон 13 лип, 2020 16:57
Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
если проживет...
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