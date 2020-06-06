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Купити пенсійний стаж: в
ПФ назвали суми і умови

Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:34

Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

Пропонуємо до обговорення:
Українці, яким не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, можуть його докупити.

Дивися повний текст Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:25

И что,находятся такие,кто покупает?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:45

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

А почему нет? Например, человеку 60 лет, и у него стажа 26. Не покупая стаж, на пенсию он уйдет в 65, а тут потратил 25 000 грн, и 5 лет получаешь 1712 (чуть больше, но не суть) Выгода налицо даже для тех кто претендует на минимальную пенсию.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:56

  Giroi написав:А почему нет? Например, человеку 60 лет, и у него стажа 26. Не покупая стаж, на пенсию он уйдет в 65, а тут потратил 25 000 грн, и 5 лет получаешь 1712 (чуть больше, но не суть) Выгода налицо даже для тех кто претендует на минимальную пенсию.

25 тыс это 1 год стажа. В твоём примере разница между 65 и 60 лет составаляет 5 лет, это 125 тыс грн. Сплошной убыток! Абсолютно бесмысленно покупать стаж
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:02

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

Ну чого ж - якщо ти на даний момент маєш дуже високу офіційну - а стажу малувато - то роки докупив , а пенсія все покриє ...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:24

а завтра очередной майдан и все похерено
telesystem
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:54

Месяц назад для не имеющих стаж, но имеющих пенс. возраст социальная помощь была как и минимальная пенсия -1638грн. Зачем покупать стаж, чтоб иметь минимальную пенсию?
valera2011
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:57

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

Giroi написав:А почему нет? Например, человеку 60 лет, и у него стажа 26. Не покупая стаж, на пенсию он уйдет в 65, а тут потратил 25 000 грн, и 5 лет получаешь...
если проживет...
GALeon
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