Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

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Лохотрон от государства другими словами, покупая стаж надо понимать что ты получишь взамен. А с 1638 или 1712 грн упомянутыми выше даже нормальное пропитание сложно обеспечить себе. 1712/31 = 55 грн. Вы много можете себе позволить на 55 грн в день? Один раз полноценно пообедать дороже стоит.
По определению Всемирного банка черта бедности 3,20 доллара в день. В Индии, очень большая доля населения живет на менее чем 3,20 доллара в день. Наши пенсионери ничем не отличаются и входят в эту же категорию.
Так в Индии не нужно своё жильё отапливать зимой и тёплую одежду покупать, а это немалая статья расходов. Конечно разный уровень расходов человека в селе и в городе, но даже для села 3,20 доллара в день недостаточно, особенно если человек не в силах обрабатывать свой огород. О городе я вообще молчу.
И никаких перспектив на сегодня что в стране эта ситуация изменится, скорее наоборот ухудшится. Доля пожилых людей растёт, экономика падает, бюджет не выполняется, плюс карантин и тд.
А чи є обмеження на кількість років пенсійного стажу, які можна докупити? Наприклад, якщо людина більшу частину свого трудового життя працювала неофіційно -- вона може докупити, скажімо, 15-20 років стажу?
victorulysses7 написав:А чи є обмеження на кількість років пенсійного стажу, які можна докупити? Наприклад, якщо людина більшу частину свого трудового життя працювала неофіційно -- вона може докупити, скажімо, 15-20 років стажу?
Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалка.
Максимально, що варто докупляти, це років 8, якщо в тебе 19 років стажу і всі ці 19 років ти платив максимальні внески (10 мінімальних) в ПФ. Тоді твій коефіцієнт ЗП буде близько 5. За 8 років стажу ти заплатиш 200 тис грн, а коефіцієнт зарлати просяде до 3.8, але це все рівно дасть тобі пенсію більше 6 тис грн, що виводить тебе в плюс за 36 місяців.
Всі викладки справедливі для звичайних робітників, для яких при нарахуванні пенсії діє коефіцієнт 0.4, але в Україні багато чиновників і держ службовців, у них коефіцієнт 0.6 і в 1.5 рази вигідніше докупляти стаж.
Востаннє редагувалось Giroi в Пон 13 лип, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.
Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.
В 60 років тобі ніхто не платитиме мінімалку. Тільки в 65, в 65 не вигідно докупляти будь-який стаж.