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Купити пенсійний стаж: в
ПФ назвали суми і умови

Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:55

Лохотрон от государства другими словами, покупая стаж надо понимать что ты получишь взамен.
А с 1638 или 1712 грн упомянутыми выше даже нормальное пропитание сложно обеспечить себе.
1712/31 = 55 грн.
Вы много можете себе позволить на 55 грн в день?
Один раз полноценно пообедать дороже стоит.

По определению Всемирного банка черта бедности 3,20 доллара в день.
В Индии, очень большая доля населения живет на менее чем 3,20 доллара в день.
Наши пенсионери ничем не отличаются и входят в эту же категорию.

Так в Индии не нужно своё жильё отапливать зимой и тёплую одежду покупать, а это немалая статья расходов.
Конечно разный уровень расходов человека в селе и в городе, но даже для села 3,20 доллара в день недостаточно, особенно если человек не в силах обрабатывать свой огород. О городе я вообще молчу.

И никаких перспектив на сегодня что в стране эта ситуация изменится, скорее наоборот ухудшится. Доля пожилых людей растёт, экономика падает, бюджет не выполняется, плюс карантин и тд.
slavkit
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:57

А чи є обмеження на кількість років пенсійного стажу, які можна докупити? Наприклад, якщо людина більшу частину свого трудового життя працювала неофіційно -- вона може докупити, скажімо, 15-20 років стажу?
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:17

  victorulysses7 написав:А чи є обмеження на кількість років пенсійного стажу, які можна докупити? Наприклад, якщо людина більшу частину свого трудового життя працювала неофіційно -- вона може докупити, скажімо, 15-20 років стажу?


Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалка.


Максимально, що варто докупляти, це років 8, якщо в тебе 19 років стажу і всі ці 19 років ти платив максимальні внески (10 мінімальних) в ПФ. Тоді твій коефіцієнт ЗП буде близько 5. За 8 років стажу ти заплатиш 200 тис грн, а коефіцієнт зарлати просяде до 3.8, але це все рівно дасть тобі пенсію більше 6 тис грн, що виводить тебе в плюс за 36 місяців.

Всі викладки справедливі для звичайних робітників, для яких при нарахуванні пенсії діє коефіцієнт 0.4, але в Україні багато чиновників і держ службовців, у них коефіцієнт 0.6 і в 1.5 рази вигідніше докупляти стаж.
Востаннє редагувалось Giroi в Пон 13 лип, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:32

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:42

  Джон написав:
  Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.


В 60 років тобі ніхто не платитиме мінімалку. Тільки в 65, в 65 не вигідно докупляти будь-який стаж.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:45

  Джон написав:
  Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.

Вот правильно всё написали: "завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали.." и нету больше 375 000 грн. на депо, и банка нет, и виноватых тоже нет : )
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:12

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  Forum написав:и банка нет, и виноватых тоже нет : )
не ну посмотрите они уже меняют .. хотят 2-7% отчислять кроме солидарной системы на накопительный счет.. хотят отменить досрочный выход на пенсию части пенсионеров.. военным например.. а от чинушам оставят. То есть наперсточники на ходу переобуваются....
PS никто не думает как увеличить население страны за счет стимуляции рождаемости например..1 ребенок + 10 лет пенсионного стажа 2 ребенка +20 лет стажа.. ведь налоги детей пойдут на пенсии к родителям. За счет мигрантов.. хотя какие нафиг мигранты в одной из самых нищих стран мира.... разве что неграм из Сомали и то сомнительно что им это интересно...так что мигрантами трудовыми население не увеличить..**
Джон
 
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