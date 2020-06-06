Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

Додано: Пон 13 лип, 2020 17:55

Лохотрон от государства другими словами, покупая стаж надо понимать что ты получишь взамен.

А с 1638 или 1712 грн упомянутыми выше даже нормальное пропитание сложно обеспечить себе.

1712/31 = 55 грн.

Вы много можете себе позволить на 55 грн в день?

Один раз полноценно пообедать дороже стоит.



По определению Всемирного банка черта бедности 3,20 доллара в день.

В Индии, очень большая доля населения живет на менее чем 3,20 доллара в день.

Наши пенсионери ничем не отличаются и входят в эту же категорию.



Так в Индии не нужно своё жильё отапливать зимой и тёплую одежду покупать, а это немалая статья расходов.

Конечно разный уровень расходов человека в селе и в городе, но даже для села 3,20 доллара в день недостаточно, особенно если человек не в силах обрабатывать свой огород. О городе я вообще молчу.



И никаких перспектив на сегодня что в стране эта ситуация изменится, скорее наоборот ухудшится. Доля пожилых людей растёт, экономика падает, бюджет не выполняется, плюс карантин и тд.