Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

Додано: Пон 13 лип, 2020 19:12

Forum написав: и банка нет, и виноватых тоже нет : ) и банка нет, и виноватых тоже нет : )

не ну посмотрите они уже меняют .. хотят 2-7% отчислять кроме солидарной системы на накопительный счет.. хотят отменить досрочный выход на пенсию части пенсионеров.. военным например.. а от чинушам оставят. То есть наперсточники на ходу переобуваются....PS никто не думает как увеличить население страны за счет стимуляции рождаемости например..1 ребенок + 10 лет пенсионного стажа 2 ребенка +20 лет стажа.. ведь налоги детей пойдут на пенсии к родителям. За счет мигрантов.. хотя какие нафиг мигранты в одной из самых нищих стран мира.... разве что неграм из Сомали и то сомнительно что им это интересно...так что мигрантами трудовыми население не увеличить..**