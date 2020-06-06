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Купити пенсійний стаж: в
ПФ назвали суми і умови

Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:57

А чи є обмеження на кількість років пенсійного стажу, які можна докупити? Наприклад, якщо людина більшу частину свого трудового життя працювала неофіційно -- вона може докупити, скажімо, 15-20 років стажу?
victorulysses7
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:17

  victorulysses7 написав:А чи є обмеження на кількість років пенсійного стажу, які можна докупити? Наприклад, якщо людина більшу частину свого трудового життя працювала неофіційно -- вона може докупити, скажімо, 15-20 років стажу?


Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалка.


Максимально, що варто докупляти, це років 8, якщо в тебе 19 років стажу і всі ці 19 років ти платив максимальні внески (10 мінімальних) в ПФ. Тоді твій коефіцієнт ЗП буде близько 5. За 8 років стажу ти заплатиш 200 тис грн, а коефіцієнт зарлати просяде до 3.8, але це все рівно дасть тобі пенсію більше 6 тис грн, що виводить тебе в плюс за 36 місяців.

Всі викладки справедливі для звичайних робітників, для яких при нарахуванні пенсії діє коефіцієнт 0.4, але в Україні багато чиновників і держ службовців, у них коефіцієнт 0.6 і в 1.5 рази вигідніше докупляти стаж.
Востаннє редагувалось Giroi в Пон 13 лип, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:32

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 18:42

  Джон написав:
  Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.


В 60 років тобі ніхто не платитиме мінімалку. Тільки в 65, в 65 не вигідно докупляти будь-який стаж.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:12

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  Forum написав:и банка нет, и виноватых тоже нет : )
не ну посмотрите они уже меняют .. хотят 2-7% отчислять кроме солидарной системы на накопительный счет.. хотят отменить досрочный выход на пенсию части пенсионеров.. военным например.. а от чинушам оставят. То есть наперсточники на ходу переобуваются....
PS никто не думает как увеличить население страны за счет стимуляции рождаемости например..1 ребенок + 10 лет пенсионного стажа 2 ребенка +20 лет стажа.. ведь налоги детей пойдут на пенсии к родителям. За счет мигрантов.. хотя какие нафиг мигранты в одной из самых нищих стран мира.... разве что неграм из Сомали и то сомнительно что им это интересно...так что мигрантами трудовыми население не увеличить..**
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:35

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  Forum написав:
  Джон написав:
  Giroi написав:Думаю, обмеження існують, але така покупка стажу просто фінансово не вигідна. ПРипустимо, тобі 60 років, 15 років стажу коштують 375 000 грн, за 60 місяців ти отримаєш всього трохи більше 100 тис грн пенсії. А в 65 навіть без стажу ти вийдеш на соціальну пенсію і будеш отримувати лише трохи менше ніж мінімалк
375 000 грн, на депо это почти 3000 грн в месяц по процентам.. + минималка.. и нафига их отдавть за стаж? завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали..а так что свое то свое.

Вот правильно всё написали: "завтра керманычей поменяют и правила тоже и фсеее деньги пропали.." и нету больше 375 000 грн. на депо, и банка нет, и виноватых тоже нет : )

И поменяют правила и пенсия в 70 или за "счет обеспечения детей" и стаж и купленные года пропали. И виноватых снова нет.
Вероятность любого подобного негативного сценария у нас стремится к фактическому. Учитывая, что миграция не прекратится, а пересичный здесь нужен для оплаты долгов.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:54

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  ruvex написав:а пересичный здесь нужен для оплаты долгов.
а долги нужны что бы пересиченый не удрал за границу...быстро накрутим долги по коммуналке пока не оплатил не выездной .. идеальная система рабства...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:58

  Джон написав:
  ruvex написав:а пересичный здесь нужен для оплаты долгов.
а долги нужны что бы пересиченый не удрал за границу...быстро накрутим долги по коммуналке пока не оплатил не выездной .. идеальная система рабства...

А долги по коммуналке растут потому, как пересичному закладывают в тарифы долги государства перед "инвесторами" (местными барыгами) и МВФ. Коробочка закрылась.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:33

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  ruvex написав:Коробочка закрылась.
Да ... только рабство от античного отличаеться тем что там был надсмотрщик с бичем а тут коллектор/судовый исполнитель и пограничник что бы не удрал за кордон. Фактически перешли от социализма к дикому капитализму, а теперь начинается эпоха что то между ранним феодализмом (олигархизмом) и поздним рабовладельческим строем... бегство рабов за границу уже ограничили следующий пункт что бы от хозяина не бегали.. есть долги не сможешь менять прописку.. что то типа такого и не продадут билет на поезд/автобус/самолет..
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:42

ПФУ продает пенсионный стаж, а можно его продать? я бы с радостью продал свои 14 лет стажа по 25 к за год и купил бы квартиру, далее сдавал бы ее в аренду - вот и моя пенсия начиная с 36 лет)
777serg87
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