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Купити пенсійний стаж: в
ПФ назвали суми і умови

Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:35

Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

  777serg87 написав:ПФУ продает пенсионный стаж, а можно его продать? я бы с радостью продал свои 14 лет стажа по 25 к за год и купил бы квартиру, далее сдавал бы ее в аренду - вот и моя пенсия начиная с 36 лет

От да, цікаво, я б свої і з дисконтом продав :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:39

  Джон написав:
  ruvex написав:Коробочка закрылась.
Да ... только рабство от античного отличаеться тем что там был надсмотрщик с бичем а тут коллектор/судовый исполнитель и пограничник что бы не удрал за кордон. Фактически перешли от социализма к дикому капитализму, а теперь начинается эпоха что то между ранним феодализмом (олигархизмом) и поздним рабовладельческим строем... бегство рабов за границу уже ограничили следующий пункт что бы от хозяина не бегали.. есть долги не сможешь менять прописку.. что то типа такого и не продадут билет на поезд/автобус/самолет..

Тему экономически высокоразвитой и развивающейся страны можно закрывать. Вечный переходной незатухающий процесс.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 22:41

  777serg87 написав:ПФУ продает пенсионный стаж, а можно его продать? я бы с радостью продал свои 14 лет стажа по 25 к за год и купил бы квартиру, далее сдавал бы ее в аренду - вот и моя пенсия начиная с 36 лет)

Отличная рацуха, можно получить за 30-ку неплохие деньги. Для ПМЖ-ков неплохое подспорье. :mrgreen:
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