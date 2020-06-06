Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 лип, 2020 00:07
Для тех,кто хочет купить стаж,подумайте вот о чём.У вас есть,к примеру,200 тыс гривен.Можно на них докупить стаж,а можно доллары или евро.Вы вкладываете деньги в стаж,и они обесцениваются,в отличие от валюты.Вы будете получать свои гривны в будущем, совсем по другому курсу,50 или хуже,путь у гривны один.Поэтому эта,так сказать инвестиция, не имеет смысла.Если бы купить стаж в валюте,это другое дело,но тут уже риски не правовой страны.
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