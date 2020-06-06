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Додано: Вів 14 лип, 2020 00:07
Для тех,кто хочет купить стаж,подумайте вот о чём.У вас есть,к примеру,200 тыс гривен.Можно на них докупить стаж,а можно доллары или евро.Вы вкладываете деньги в стаж,и они обесцениваются,в отличие от валюты.Вы будете получать свои гривны в будущем, совсем по другому курсу,50 или хуже,путь у гривны один.Поэтому эта,так сказать инвестиция, не имеет смысла.Если бы купить стаж в валюте,это другое дело,но тут уже риски не правовой страны.
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:35
Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
Та все це замануха - але реальна думка промайнула - ця процедура вигідна тільки тим , у кого коефіцієнт на передпенсійний період дуже високий . А хто це у нас ? Державний топ-менеджмент . Ну нехай не топ - але вище середнього ... Для себе і зробили ... 5 років стажу в депутатах - і ти на коні ...
Додано: Вів 14 лип, 2020 11:56
Re: Купити пенсійний стаж: в ПФ назвали суми і умови
5 років стажу цей коефіцієнт ніяк не витягнуть, хоч би де працюй на будь-якій ЗП,адже для ПФ враховується тільки частина ЗП, що не перевищує певний рівень, здається, 15 мінімальних, і тільки з цієї частини беруться внески. Потім ці внески порівнюбттся з середньою зарплатою по країні, обраховуються коефіцієнти, а потім вже з них рахують середньозважений за весь стаж. То ж для високого коефіцієнту більша частина страхового стажу має бути з досить високою офіційною зп, при чому після рівня в 15 мінімалок її розмір вже не має значення, а це не такі й величезні гроші
Додано: Вів 14 лип, 2020 14:23
Вышел человек на пенсию, получи электронный клапан с таймером.Хочешь еще годик протянуть оплати за год 25 тыс.Нет,перекроем чего нибудь.Бюджет больше денег получит, чем от работающих и здоровых, и никто против поднятия пенсионного возраста не будет.
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