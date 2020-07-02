Конкретні прізвища щодо майбутнього керівника регулятора на зустрічі не обговорювалися.
Дивися повний текст \"Залізні нерви\": в НБУ озвучили вимоги до майбутнього голови.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:27
"Залізні нерви": в НБУ озвучили вимоги до майбутнього голови
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Залізні нерви\": в НБУ озвучили вимоги до майбутнього голови.
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:27
Понятно нервы должны быть как корабельная сосна чем рожкова не подходит
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:04
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