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"Залізні нерви": в НБУ озвучили
вимоги до майбутнього голови

"Залізні нерви": в НБУ озвучили вимоги до майбутнього голови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:27

"Залізні нерви": в НБУ озвучили вимоги до майбутнього голови

Пропонуємо до обговорення:
Конкретні прізвища щодо майбутнього керівника регулятора на зустрічі не обговорювалися.

Дивися повний текст \"Залізні нерви\": в НБУ озвучили вимоги до майбутнього голови.
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Понятно нервы должны быть как корабельная сосна чем рожкова не подходит
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Дзвоніть на Marvell -- там Iron Man сидить без роботи -- ідеально підходить під опис вакансії.
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