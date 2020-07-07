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"Нафтогаз" купив софт
за майже 2 мільйони євро

"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52

"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" купив софт за майже 2 мільйони євро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52

эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29

  Tamagoch написав:эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )

Куда им выше зарплату?
Скоро будет украинский "газпром", с уборщицами на ламборджини.
Даже если повысить им зарплату - они газа больше добудут? Или тупо повысят тарифы?
Украина - богатая страна!
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