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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" купив софт за майже 2 мільйони євро.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52
"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" купив софт за майже 2 мільйони євро.
Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52
эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )
Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29
Куда им выше зарплату?
Скоро будет украинский "газпром", с уборщицами на ламборджини.
Даже если повысить им зарплату - они газа больше добудут? Или тупо повысят тарифы?
Украина - богатая страна!
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