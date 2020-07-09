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"Нафтогаз" купив софт
за майже 2 мільйони євро

"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52

"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" купив софт за майже 2 мільйони євро.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 14:52

эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:29

  Tamagoch написав:эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )

Куда им выше зарплату?
Скоро будет украинский "газпром", с уборщицами на ламборджини.
Даже если повысить им зарплату - они газа больше добудут? Или тупо повысят тарифы?
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 19:50

Re:

  Tamagoch написав:эффективность персонала можно поднять, если

В случае полностью бесполезной прокладки "Нафтогаз", эффективность ее можно поднять только путем ликвидации "Нафтогаза".
Разве что, оставить на бумаге как юрлицо и с директором на минималке - для судов с рф. Не более того 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:07

  EKO написав:
  Tamagoch написав:эффективность персонала можно поднять, если

В случае полностью бесполезной прокладки "Нафтогаз", эффективность ее можно поднять только путем ликвидации "Нафтогаза".
Разве что, оставить на бумаге как юрлицо и с директором на минималке - для судов с рф. Не более того 8)

Эффектовность можно поднять, если лишить тебя права голоса на выборах
lauder7
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:08

  Вкладчик1234 написав:
  Tamagoch написав:эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )

Куда им выше зарплату?
Скоро будет украинский "газпром", с уборщицами на ламборджини.
Даже если повысить им зарплату - они газа больше добудут? Или тупо повысят тарифы?

Безуспешно претендовал на должность уборщицы?
lauder7
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:09

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші Гроші".

Дивися повний текст "Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро.

Пусть купят еще на 2 млн. Я за.
lauder7
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:13

  Tamagoch написав:эффективность персонала можно поднять, если повысить ему зарплату на 1.97 млн. евро (имею в виду не топов, а все звенья снизу), но это никому не интересно.... лучше купить софт, который поможет заставлять людей работать за копейки, а себе откатим с этого софта и премию выпишем.... по-украински )

Так все верно, если все делать по классике жанра. Называется это автоматизация, роботизация, машинное обучение, AI. Только работать за копейки они не будут. Их уволят. А про откат это по Фрейду Вы пишите.
lauder7
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